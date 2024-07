Législatives 2024 : comment expliquer le silence d'Emmanuel Macron lors de l'entre-deux-tours ?

La campagne pour le second tour des élections législatives se clôture ce vendredi et depuis les résultats du premier tour, un homme est absent. Officiellement, Emmanuel Macron est dans son rôle. Son entourage assume l'absence de prise de parole cette semaine du chef de l'État.

"Il a enfin compris que plus il parlait, plus on perdait des électeurs"

"Le Président, c'est l'institutionnel, le temps long et les grandes directions", appuie un conseiller de l'Élysée. "C'est à ceux qui mènent la campagne de dérouler", abonde un autre. Comme si la place du président de la République était déjà d'être en surplomb, au-dessus de ce paysage politique dynamité. Reste que ce silence laisse songeur.

Les derniers jours avant le premier tour, le Président était beaucoup plus prolixe. "Il est perdu", tacle un ministre qui n'a toujours pas digéré la dissolution. À l'inverse, un parlementaire macroniste veut voir le bon côté de la discrétion du Président cette semaine : "Il a enfin compris que plus il parlait, plus on perdait des électeurs".

Mais Emmanuel Macron ne compte pas rester silencieux très longtemps. L'Élysée n'écarte pas l'hypothèse que le chef de l'État s'adresse aux Français après l'annonce des résultats de ce dimanche soir.