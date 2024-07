Législatives 2024 : «On ne vous dit pas quel choix on ferait à votre place, on vous retire le choix», affirme Charlotte d'Ornellas

Depuis le soir du premier tour des élections législatives, plusieurs personnalités politiques appellent les électeurs Français à faire barrage au Rassemblement national. Des consignes de vote qui ont du mal à passer chez beaucoup d'électeurs car "la consigne dépasse les différents partis, depuis quatre jours, on nous explique que moralement, il est impossible de voter pour le RN", une consigne qui pèse sur les débats. "Dans cette campagne, on ne vous dit pas quel choix on ferait à votre place, on vous retire le choix", explique Charlotte d'Ornelles, au micro d'Eliot Deval.