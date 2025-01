«Le voile est une prison», Robert Ménard soutient la proposition de Bruno Retailleau

Le maire divers droite de Béziers, Robert Ménard était l'invité de La Grande interview Europe 1-CNews jeudi. Il a tenu à apporter son soutien à Bruno Retailleau concernant sa volonté d'interdire le voile à l'université ainsi que pour les accompagnatrices scolaires.

Alors que Bruno Retailleau a récemment réaffirmé sa volonté d'interdire le port du voile pour les accompagnatrices scolaires et à l'université, un sondage CSA pour Europe 1, CNews et Le Journal du Dimanche publié ce mercredi, indique que près de 78% des Français se disent favorables à cette idée. Invité de La Grande interview Europe 1-CNews jeudi, le maire divers droite de Béziers, Robert Ménard s'est, lui aussi, montré favorable à cette proposition.

"L'université est un lieu de savoir"

"Je n'arrive même pas à comprendre qu'on s'émeuve de ce qui se passe en Iran et qu'ici, on trouve des excuses", a assuré l'ancien journaliste. "Si les gens ont envie de le faire chez eux, dans leur vie privée, ils font ce qu'ils veulent. Mais l'université est un lieu de savoir, qui dépend des pouvoirs publics. À l'université, on met de côté un certain nombre de choses et on essaie d'apprendre. Bien sûr qu'il a raison".

Robert Ménard a aussi critiqué la position de la gauche sur le sujet. "La gauche, elle pense quoi ? Que le voile, c'est acceptable ? Pardon Madame, mais le voile, c'est une prison", a-t-il assuré au micro de Sonia Mabrouk.