SONDAGE - 78% des Français favorables à l'interdiction du voile islamique à l'Université et pour les accompagnatrices de sorties scolaires

Alors que Bruno Retailleau a réaffirmé sa volonté d'interdire le port du voile pour les accompagnatrices scolaires et à l'Université, 78% des Français se disent également en faveur de cette idée, selon un sondage CSA pour Europe 1, CNews et Le Journal du Dimanche.

Lundi, dans une interview accordée au Parisien, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a réaffirmé sa volonté d'interdire le port du voile pour les accompagnatrices scolaires. "Les sorties scolaires, c'est l'école hors les murs. Les accompagnatrices n'ont pas à être voilées", a-t-il déclaré. Avant d'ajouter être également "favorable" à l'interdiction du voile à l'Université.

Une idée partagée par une majorité de Français, selon un sondage CSA pour Europe 1, CNews et Le Journal du Dimanche*. 78% d'entre eux se disent pour l'interdiction du port du voile islamique à l'Université et lors des sorties scolaires pour les accompagnatrices.

Seule exception du côté des électeurs LFI

Dans le détail, toutes les classes d'âge sont en faveur de cette interdiction, que ce soit chez les moins de 35 ans (62%), les 35-49 ans (74%) ou les 50 ans et plus (88%). De la même manière, les CSP+ (82%), CSP- (80%) et inactifs (75%) sont d'accord avec cette proposition.

Du côté des opinions politiques des sondés, électeurs de gauche (62%) comme de droite (88%) sont majoritairement pour l'interdiction du port du voile pour les accompagnatrices scolaires et à l'Université. Du côté de la majorité présidentielle, ce chiffre grimpe à hauteur de 89%, et à 96% pour ceux du Rassemblement national. Seule exception du côté des partisans de La France insoumise, qui s'y opposent à hauteur de 52%.

*Questionnaire auto-administré en ligne sur panel, réalisé le 7 janvier 2025. Échantillon national représentatif de 1.009 personnes âgées de 18 ans et plus. Méthode des quotas basée sur les critères de sexe, d’âge et de profession du répondant après stratification par région et catégorie d’agglomération. Afin d’assurer la représentativité des résultats, les données ont été redressées sur les variables de sexe, âge, profession, région et catégorie d’agglomération.