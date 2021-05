Le secrétaire d'État au Tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne, est l'invité d'Europe 1 samedi à 8h15

Se dirige-t-on vers un été bleu-blanc-rouge pour le tourisme ? En 2020, quelques mois après le déclenchement de la pandémie de coronavirus, les Français avaient privilégié l'Hexagone pour leurs vacances estivales, au détriment de l'étranger. Un an plus tard, alors que le virus circule toujours fortement sur le Vieux continent, avec de nombreuses restrictions, le scénario pourrait se répéter sur fond de pratiques nouvelles. Pour évoquer ces questions, Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'Etat chargé du Tourisme, des Français de l'étranger et de la Francophonie, est l'invité de Pierre de Vilno dans la matinale week-end d'Europe 1, samedi, à 8h15.