Le RN reçu ce lundi par Emmanuel Macron : coup de communication ou vraie stratégie ?

Qui sera le prochain Premier ministre ? Emmanuel Macron poursuit ses consultations ce lundi. Après avoir reçu le Nouveau Front populaire, la droite et le bloc central, le chef de l’État s’entretiendra ce matin avec Marine Le Pen, Jordan Bardella et Éric Ciotti. L’alliance des droites veut montrer qu’elle est au-dessus de la mêlée. Le Rassemblement national a déjà annoncé qu'il ne fera pas partie de la prochaine coalition gouvernementale. Marine Le Pen le sait, et ne voit donc pas l’intérêt de cette rencontre.

Un rôle défini

"C’est un coup de communication", confie l’ancienne candidate à la présidentielle, qui partagera tout de même à Emmanuel Macron ses lignes rouges, comme le détaille le député RN Laurent Jacobelli. "Le moindre ministre LFI ou EELV, et nous déposerons une motion de censure. On ne peut pas tolérer un ministre proche du Hamas ou qui soutient l’antisémitisme. Et puis ça dépendra aussi du programme du prochain Premier ministre", avance-t-il.

Alors le Rassemblement national devrait plutôt revenir à son rôle favori : celui de premier opposant à Emmanuel Macron. Désengagée de la bataille pour Matignon, Marine Le Pen veut mettre toutes ses forces dans la fortification de son parti politique. Avec deux idées en tête, enraciner ses élus et exclure les brebis galeuses… et ainsi préparer une potentielle dissolution l’année prochaine.