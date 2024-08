Consultations politiques : pour Emmanuel Macron, le prochain Premier ministre devra réunir deux critères

Dès vendredi, c'est le top départ pour les consultations avec les présidents de groupe et les chefs de parti. Selon un conseiller d'Emmanuel Macron, le chef de l'État à quelques directives. Le prochain Premier ministre devra réunir deux critères essentiels : rassembler derrière lui une majorité la plus large et la plus stable possible, c'est-à-dire pouvoir résister à une motion de censure.

Gabriel Attal pourrait rester plus longtemps que prévu

Un objectif quasiment impossible à réaliser dans la situation actuelle. Et Emmanuel Macron le sait. Le Nouveau Front populaire n'a pas de majorité relative. Ils sont minoritaires et Lucie Castets sera censurée, analyse un proche du chef de l'État. Mais ces conditions sont rejetées par la France insoumise. Manuel Bompard assure ne pas venir pour négocier, mais pour imposer Lucie Castets à Matignon.

Du côté d'Emmanuel Macron, on attend, "un dialogue loyal et sincère avec une promesse, à l'issue des rencontres, la nomination d'un nouveau Premier ministre", fait savoir l'Élysée. Face à cette impasse, Gabriel Attal pourrait donc rester plus longtemps que prévu à Matignon.