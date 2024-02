Le Rassemblement National «ne s’inscrit pas dans l’arc républicain», déclare Emmanuel Macron au journal l'Humanité

Emmanuel Macron va faire entrer Missak Manouchian et 23 de ses compagnons d'armes au Panthéon mercredi, un "acte de reconnaissance" de la résistance communiste et étrangère à l'occupant nazi, et estime que le Rassemblement national (RN) n'est pas le bienvenu en raison de son "rapport" à ce passé.

Une nouvelle fois, le chef de l'État tacle le Rassemblement national. Dans une interview accordée à l'Humanité, Emmanuel Macron explique n'avoir jamais considéré que le RN ou Reconquête ! s'inscrivait dans l'arc républicain. Même chose s'agissant "de certaines personnalités" de la France Insoumise qui combattent les valeurs de la République. Le Président se livre donc à une nouvelle tentative de définition des contours de cet arc républicain.

"L'arc républicain, c'est l'hémicycle"

Il se distingue surtout de son Premier ministre qui avait déclaré "L'arc républicain, c'est l'hémicycle", incluant donc au passage les députés du RN. Il faut dire que quelques jours auparavant, le Président semblait être sur la même ligne puisqu'il avait expliqué vouloir constituer texte par texte des majorités qui peuvent être complétées ou grossies par les voix du Rassemblement national.

L'arc républicain, un espace politique à géométrie variable qui permet surtout au chef de l'État de désigner l'adversaire pour les européennes et de renforcer le duel annoncé dans les sondages entre son parti Renaissance et celui de Marine Le Pen.