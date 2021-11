"Le nucléaire est une énergie d'avenir en France", assure Maud Bregeon

INTERVIEW

Emmanuel Macron va-t-il annoncer la création de six nouveaux EPR ? "Je pense que le nucléaire est une énergie d’avenir en France et qu’elle coche un certain nombre de cases absolument nécessaires", assure Maud Bregeon, ingénieure dans le nucléaire. "La première, c’est la question de l’indépendance énergétique, la deuxième c’est la question du climat, la troisième c’est la question de l’emploi. Si on veut maintenir une place centrale du nucléaire en France, il va falloir renouveler une partie du parc." Cette dernière est aussi la porte-parole de La République en marche (LREM).

1 milliard d'euros dans les SMR

À six mois de l'élection présidentielle et après avoir annoncé courant octobre des investissements pour 1 milliard d’euros dans les petits réacteurs nucléaires (SMR), Emmanuel Macron pourrait bien annoncer prochainement la construction de ces six nouveaux EPR mais "ce n'est pas le seul axe", précise Maud Bregeon.

500 millions pour le renouvelable

"Ce qui a été annoncé sur les SMR, et le budget mis dessus, est très important car c'est aussi une filière d'avenir pour le nucléaire français", observe-t-elle tout en soulignant que le gouvernement table également sur les énergies renouvelables, avec un objectif d'investissement de 500 millions d'euros.

Le rapport du réseau de transport d'électricité de France, RTE, commandé par l'État et rendu public courant octobre, dévoilait aussi les trajectoires possibles pour une neutralité carbone d'ici à 2050. D'un point de vue économique, le rapport avance qu'il est plus intéressant d'allier nucléaire et énergies renouvelables pour faire baisser les coûts. L'écart serait d'environ 10 milliards d'euros par an entre un scénario avec de nouveaux réacteurs, les EPR, et un scénario sans nucléaire avec le développement de grands parcs renouvelables.

Autre sujet : la situation épidémique

La prise de parole d'Emmanuel Macron s'axera certainement aussi sur l'épidémie de Covid-19 qui gagne de nouveau du terrain. "Le président de la République a toujours pris les décisions nécessaires pour protéger les Français", juge la porte-parole LREM. "On a les clés pour stopper l'épidémie : la vaccination et le rappel vaccinal."