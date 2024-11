Le député LFI Andy Kerbrat aurait financé ses achats de drogue avec ses frais de mandat

Andy Kerbrat a-t-il acheté de la drogue avec ses frais de mandat ? Face à cette question, Yaël Braun-Pivet veut obtenir des réponses. Car le député La France insoumise de Loire-Atlantique est soupçonné d’avoir financé sa consommation avec son enveloppe parlementaire. Pour rappel, il avait été arrêté en flagrant délit d'achat de 3-MMC sur les quais du métro parisien, le 17 octobre dernier. Le député insoumis avait alors reconnu les faits et s'était excusé publiquement.

"Fiché à la banque de France"

L’entourage d’Andy Kerbrat explique à Europe 1 que ce dernier est "fiché à la banque de France, depuis longtemps, avant même son élection en 2022". Par conséquent, sa carte personnelle mais aussi sa carte bancaire de l’Assemblée sont limitées à 400 euros en paiement par semaine. Une fois ces plafonds atteints, il n’aurait d’autre choix que d’aller aux distributeurs de billets. "Ses cartes sont limitées en paiement mais pas en retraits", justifie l’un de ses proches. Et c’est justement cet argent en cash qui interroge.

Selon les informations d'Europe 1, ses dépenses représentent plus de 13.000 euros de retraits en distributeur automatique à billets, ainsi que des virements bancaires effectués, entre autres, via les applications Paypal et Lydia. Andy Kerbrat affirme toutefois que l'argent retiré n'avait pas uniquement servi à financer ses achats de drogue.

D'après la présidence de l’Assemblée, jusqu’ici, la situation d’Andy Kerbrat n’a pas encore été contrôlée. En cas d’achats de produits stupéfiants avec de l’argent public, "la justice sera saisie", indique Yaël Braun Pivet. En attendant, le député Kerbrat ne compte pas démissionner. "Pour le moment on ne se pose pas ce genre de question", assure son entourage à Europe 1.