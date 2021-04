Le cofondateur de CureVac, Steve Pascolo, est l'invité d'Europe 1 mercredi à 8h15

Comment l'Europe et la France peuvent-elles s'appuyer sur la vaccination pour sortir de la crise du coronavirus ? Les pays du Vieux continent sont engagés dans une course à l'immunité collective grâce aux millions d'injections déjà réalisées et prévues en 2021. Dans ce contexte, comment le laboratoire CureVac peut-il contribuer à la protection des populations ? Pour répondre à cette question et aux interrogations sur la campagne vaccinale à plus grande échelle, le chercheur Steve Pascolo, cofondateur du laboratoire et pionnier de l'ARN messager, est l'invité de Sonia Mabrouk sur Europe 1, mercredi matin à 8h15.

