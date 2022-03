«L'armée russe n'est plus ce qu'elle était», déclare Jean-Pierre Chevènement

Au micro de Sonia Mabrouk, l'ancien ministre et représentant spécial de la France pour la Russie, Jean-Pierre Chevènement, a nuancé les forces de l'armée russe : "l'armée russe n'est plus ce qu'elle était, on le voit sur le terrain. Dans la réalité, c'est l'armée d'un pays de 140 millions d'habitants mais relativement pauvre. On dit souvent que son PIB est celui de l'Italie mais la Russie est une réalité géopolitique mondiale, avec 17 millions de km2, dont 14 sont constitués de sol gelé."

"La Russie ne donnait pas l'impression de pouvoir entreprendre une guerre d'agression contre l'Europe. Je ne crois pas qu'elle le puisse d'ailleurs", a ajouté Jean-Pierre Chevènement. Il s'est dit également "surpris de la faiblesse de l'armée russe."

"Une résistance héroïque de l'Ukraine"

L'ancien ministre s'est également exprimé sur le combat du peuple ukrainien :"L'Ukraine s'est révélée être une nation beaucoup plus résistante qu'on le ne croyait même dans les zones russophones, comme Kharkhiv, il y a une résistance héroïque contre une armée russe qui était tellement supérieure en nombre."

Jean-Pierre Chevènement estime que cette résistance mène la Russie à reconsidérer ses projets :"Je pense que Poutine est en train de redimensionner à la baisse ses objectifs. Il n'envisage plus de mettre la main sur toute l'Ukraine, c'est difficile à dire avec certitude, mais il semble bien que l'armée russe se replie sur le Donbass."

"Les Ukrainiens se battent, ils résistent, ce sont les descendants des Cosaques" a-t-il conclu.