La reconduction de Jean Castex à la tête de la RATP validée par les parlementaires

Les députés ont approuvé cette nomination proposée par Emmanuel Macron le 3 juin dernier par 30 voix contre six et neuf abstentions, une semaine après un vote identique de la part de la commission de l'Aménagement du territoire et du développement durable du Sénat.

L'ancien Premier ministre Jean Castex, âgé de 59 ans, avait pris les rênes de la RATP en novembre 2022 suite à la démission de la précédente PDG de la régie, Catherine Guillouard, partie pour raisons personnelles, dans un contexte difficile pour l'entreprise publique. Confrontée à un manque de conducteurs de bus, à des grèves liées à l'ouverture à la concurrence et à un absentéisme élevé, la RATP était dans l'incapacité de faire rouler un quart des bus et 10% des métros.

De nombreux métros plus modernes en attente de livraison

Après avoir progressivement rétabli la qualité de service grâce à des campagnes de recrutement massif, l'entreprise a traversé les Jeux olympiques avec succès, acheminant sans encombre les spectateurs vers les sites des compétitions. "Au cours de ces quasi deux ans à la tête de la RATP, j'ai été, et je continue d'être, très heureux", a souligné Jean Castex en préambule de son audition mercredi à l'Assemblée.

Le réseau de transport exploité par la RATP est dans un "entre-deux qui n'est pas simple à gérer", a-t-il rappelé, insistant sur les nombreux chantiers de modernisation entamés. Il va falloir "faire œuvre de beaucoup de pédagogie à l'égard de nos usagers" dans les années qui viennent, a insisté Jean Castex. Il souhaite d'ailleurs les intégrer davantage dans la gouvernance du groupe.

"Nos concitoyens éprouvent de plus en plus de difficultés à circuler en automobile, tandis que le développement et la modernisation des transports collectifs (...) n'est pas encore complètement terminée", a insisté le PDG de la RATP. De nombreux métros plus modernes doivent encore être livrés pour renouveler un matériel vieillissant et les lignes 15, 16, 17 et 18 du Grand Paris Express ouvriront progressivement d'ici 2030, doublant "le linéaire du métro historique". Jean Castex a fixé plusieurs priorités pour son nouveau mandat, outre la réussite du "chantier de l'investissement et de la modernisation": lutter contre la problématique des colis abandonnés et la "chasse aux abus" liés à l'absentéisme dans l'entreprise.