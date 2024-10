«Un militant politique qui prône le désordre et le chaos» : à l'Assemblée, on approuve l'exclusion de Ritchy Thibault

Le camp présidentiel fait bloc derrière Yaël Braun-Pivet. Le député Mathieu Lefèvre approuve le bannissement de Ritchy Thibault, assistant parlementaire de la députée LFI Ersilia Soudais désormais interdit d'accès au palais Bourbon, notamment à cause de ses antécédents. "On parle de quelqu'un qui a appelé à l'Intifada dans Paris. Ce n'est pas un simple collaborateur parlementaire, c'est un militant politique qui prône le désordre et le chaos. La présidente est évidemment dans son rôle de lui interdire l'accès à l'Assemblée nationale." Yaël Braun-Pivet estime qu’il est devenu une menace, notamment à cause de sa proximité avec les mouvements propalestiniens.

Préoccupations sécuritaires

Au-delà de la question de son véritable rôle d'assistant parlementaire, Yaël Braun-Pivet s'appuie sur la plainte déposée par Bruno Retailleau contre Ritchy Thibault pour expliquer qu'il est devenu une menace. Pour le député du Rassemblement national, Laurent Jacobelli, c'est l'ensemble de la France insoumise qui pose des problèmes de sécurité : "La violence et le non-respect des lois fait partie du logiciel de la France insoumise. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs le comportement individuel de chacun par rapport à la violence physique, par rapport à la drogue, par rapport aux propos qui sont tenus."

Aucun député du nouveau Front populaire n'a pour l'instant défendu Ritchy Thibault, hormis Ersilia Soudais.