«Le seul chemin dans les rues de Paris, c’est l’Intifada» : les propos de Ritchy Thibault signalés par la préfecture de police

Ce sont des propos qui ne sont pas passés inaperçus. Le procureur de Paris va recevoir un signalement émis par la préfecture de police au titre de l'article 40 du code de procédure pénale, concernant des faits d'incitation à la haine, à la violence et à la discrimination, visant Ritchy Thibault, co-fondateur du collectif PEPS (Peuple révolté) et assistant parlementaire de la députée LFI de la 7e circonscription de Seine-et-Marne, Ersilia Soudais.

Une information confirmée à Europe 1 par une source à la préfecture de police de Paris. Il est notamment reproché au porte-parole du collectif PEPS d'avoir lancé "Le seul chemin dans les rues de Paris, c'est l'Intifada", lors de la manifestation parisienne pro-palestinienne et anti-israélienne.

5.000 manifestants selon la police

A Paris, sous un soleil radieux, 5.000 manifestants, selon la police, ont défilé de la place de la République à celle de Clichy, aux cris de "Palestine vivra, Palestine vaincra" et "Gaza, Gaza, Paris est avec toi", drapeaux palestiniens, libanais et de partis politiques de gauche (NPA, Nouveau front populaire, LFI, PCF, etc.) au vent.

Plusieurs figures politiques de l'extrême gauche, notamment les Insoumis Jean-Luc Mélenchon, Manon Aubry, Thomas Portes ou encore Manuel Bompard étaient présents. "Il faut mettre Israël au banc des nations pour faire cesser le massacre", a estimé Thomas Portes, interrogé par l'AFP, demandant une nouvelle fois au président Emmanuel Macron de "reconnaître l'Etat de Palestine".