La popularité d'Emmanuel Macron stable en avril, à 37%

La cote de popularité d'Emmanuel Macron reste stable en avril, avec 37% de Français satisfaits de son action, selon un sondage Ifop pour le Journal du Dimanche. À un an de la fin du quinquennat, le chef de l'État compte plus de satisfaits que ses prédécesseurs Nicolas Sarkozy (28%) et François Hollande (14%) au même stade, mais moins que les présidents Jacques Chirac (56% en 2001) et François Mitterrand (56% en 1987).

Moins 18 points dans l'électorat de droite

60% des personnes interrogées se disent mécontentes de l'action d'Emmanuel Macron. Dans le détail, le chef de l'État décroche chez les plus de 65 ans (-4 points) et les sympathisants LR (-4). Au total, il a perdu 18 points dans l'électorat de droite depuis décembre.

Il progresse en revanche à gauche et compte désormais plus de satisfaits chez les sympathisants PS (39%, +3 points) et EELV (40%, +7 points) que chez Les Républicains (30%). Les électeurs les moins nombreux à approuver son action sont ceux du Rassemblement national (13%, -4) et de LFI (18%, -4).

La cote du Premier ministre Jean Castex baisse, elle, de deux points. Avec seulement 34% de satisfaits, il atteint son score le plus bas depuis son arrivée à Matignon en juillet dernier.

Enquête réalisée par questionnaire autoadministré en ligne et par téléphone du 8 au 15 avril 2021, selon la méthode des quotas auprès d'un échantillon de 1.940 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Marge d'erreur de 1 à 2,3 points.