«La mission de Michel Barnier est de sauver les meubles», affirme Franz-Olivier Giesbert dans Le Grand Rendez-vous

Il y a quelques mois, la France a vu son gouvernement renversé à l'issue des élections législatives. Aucun parti politique ne détient aujourd’hui la majorité absolue. Ce que ne manque pas de pointer du doigt Franz-Olivier Giesbert dans son entretien alors que Marine Le Pen a remis en doute hier à l'Assemblée nationale la capacité d’agir de Bruno Retailleau. "Ce gouvernement, il n'a pas de majorité, il a à peine une majorité relative et Bruno Retailleau est celui qui est le plus légitime. Le problème, c'est qu'après cette dissolution stupide, il n'y a pas de majorité. Donc qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent de toute façon ?", a-t-il détaillé.

Gouverner par décret

Pour Franz-Olivier Giesbert, il serait possible de gouverner par décret en France. "Tout ne passe pas nécessairement par l'Assemblée nationale, simplement ça limite le champ. Et donc je ne pense pas que Bruno Retailleau puisse vraiment révolutionner la politique, notamment la politique de l'immigration". Il poursuit en expliquant que le problème proviendrait du Conseil constitutionnel qui se sert de l’article 45. "Ce gens sont censés représenter le droit et ils sont assis dessus et personne n'a rien dit parce que le Conseil constitutionnel ne respecte pas le droit".

>> À LIRE AUSSI - Michel Barnier va-t-il passer le cap du budget ?

Le gouvernement Barnier "ne peut pas faire grand-chose"

Franz-Olivier Giesbert dénonce l’impuissance du gouvernement de Michel Barnier dans un état de droit difficile et qui se renouvelle sans cesse. Le Conseil constitutionnel prendrait du pouvoir, à l’image du Conseil d'État, à partir du moment où le pouvoir est faible. "Le pouvoir va être faible, forcément par définition, mais il doit sauver les meubles. La mission de Michel Barnier, c'est de sauver les meubles".