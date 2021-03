La ministre chargée de l'Égalité femmes-hommes, Élisabeth Moreno, est l'invitée de Sonia Mabrouk mardi à 8h15

Jérôme Gaillard, le mari de Magali Blandin, a avoué vendredi, lors de sa garde à vue, le meurtre de son épouse portée disparue depuis le 11 février. "La pire des barbaries possibles", a aussitôt réagi sur Twitter Élisabeth Moreno, ministre déléguée chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances. Invitée mardi de Sonia Mabrouk sur Europe 1, à 8h15, elle sera notamment interrogée sur les moyens mis en place par le gouvernement pour améliorer la lutte contre les violences faites aux femmes, dont Emmanuel Macron a voulu faire l'une des grandes causes de son quinquennat.