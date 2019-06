La France insoumise : Adrien Quatennens nouveau "coordinateur" du mouvement

Le député du Nord et proche de Jean-Luc Mélenchon Adrien Quatennens est devenu samedi le nouveau "coordinateur" de La France insoumise, qui aura pour mission de l'animer et superviser la création de ses nouvelles instances, a annoncé le mouvement.

Cette fonction était jusque-là occupée, sous un autre nom et avec un périmètre légèrement différent, par Manuel Bompard, élu eurodéputé. L'annonce a été faite au premier jour de l'Assemblée représentative de LFI qui se tient ce weekend au bois de Vincennes, près d'un mois après la claque des élections européennes (6,3% des voix).

Un mouvement très critiqué en interne depuis plusieurs mois

Adrien Quatennens, 29 ans, prend ainsi le statut officieux de numéro 2 de LFI, derrière le chef de file Jean-Luc Mélenchon, ancien candidat à la présidentielle et patron du groupe des députés. Celui-ci s'exprimera devant l'Assemblée représentative dimanche après-midi. La journée de samedi est consacrée au bilan des élections européennes et à l'amélioration du fonctionnement interne du mouvement, très critiqué depuis plusieurs mois pour sa verticalité et son manque de transparence.

"C'est un grand chantier qui s'ouvre avec tout ce que nous avons annoncé", a réagi Adrien Quatennens, en référence aux nouvelles instances annoncées samedi. "Dès maintenant s'ouvre une refondation du mouvement et un nouveau chapitre, plutôt que repartir d'une page blanche", a-t-il ajouté.