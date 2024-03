Emmanuel Macron à Marseille : «Un tournage de cinéma» plus qu'une «opération de police», lance Adrien Quatennens

Refusant tout "discours de défaite" face au trafic de drogue, Emmanuel Macron a effectué une visite surprise mardi à Marseille dans la cité de la Castellane au nord de la ville, pour le lancement de l'opération "place nette XXL", qui devrait s'étendre sur plusieurs semaines. "Le but, c'est d'essayer de détruire les réseaux et les trafiquants et que les quelques-uns qui vous rendent la vie impossible s'en aillent", a expliqué le chef de l'État aux habitants, deux semaines après le cri d'alarme de magistrats marseillais, qui avaient demandé un "plan Marshall" pour sauver la deuxième ville de France du narcobanditisme.

D'après Adrien Quatennens, député La France insoumise du Nord, invité de La Grande interview Europe 1-CNews mercredi, nous avons "plus assisté à un tournage d'un grand film de cinéma qu'à une véritable opération de justice et de police". "On avait l'impression de voir un mauvais numéro d'une chaîne concurrente [type] enquête d'action. Les Français en ont assez des opérations de communication d'Emmanuel Macron, ils aimeraient peut-être le voir moins mais que leur vie change plus", a-t-il jugé.

"Légaliser et contrôler le cannabis est une solution pour tarir le trafic"

En déplacement à Marseille, le chef de l'État a annoncé qu'il s'agissait de "la première d'une série d'une dizaine d'opérations 'place nette' dites 'XXL'". En deux jours, policiers, gendarmes et douaniers ont arrêté 82 personnes et en ont placé 63 en garde à vue. Plus de 350.000 euros de liquide ou avoirs, deux armes, 8,2 kg de cannabis et 339 grammes de cocaïne ont été saisis, un résultat "absolument ridicule" pour le député LFI du Nord.

"Ces gens sont au pouvoir depuis sept ans maintenant, Gérald Darmanin, c'est cinq ans de guerre à la drogue. Pour quel résultat ? La consommation continue d'exploser", a affirmé Adrien Quatennens pour qui "il faudrait au contraire mettre le paquet dans le long terme dans la police judiciaire".

Au micro de Sonia Mabrouk, le député LFI s'est prononcé sur la légalisation du cannabis. "Pour toutes les drogues, je pense que les usagers doivent être dépénalisés. Il ne faut pas pénaliser l'usage, il ne faut pas criminaliser l'usage [...] Je crois que légaliser et contrôler le cannabis est une solution pour tarir le trafic", a-t-il tranché sur le sujet, affirmant que "la question du cannabis surcharge la police et nos tribunaux".