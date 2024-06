La députée européenne RN Nathaly Antona est décédée, annonce le parti

La députée européenne RN Nathaly Antona, élue il y a dix jours au Parlement de Strasbourg, est décédée mardi, a indiqué le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, qui a fait part de sa "grande tristesse" dans un communiqué.

Nathaly Antona, 49 ans, cadre du parti à la flamme en Corse, figurait en vingt-quatrième position sur la liste conduite par Jordan Bardella aux européennes. Avec 31,4% des suffrages recueillis, les lepénistes ont envoyé 30 eurodéputés à Strasbourg.

"Le Rassemblement National est en deuil et s'associe à la douleur de sa famille et de ses proches, et adresse ses pensées les plus chaleureuses à ceux qui ont oeuvré à ses côtés", écrit Jordan Bardella dans son communiqué. André Rougé, un ancien eurodéputé RN qui figurait à la trente-et-unième position sur la liste Bardella, doit remplacer Nathaly Antona dans la délégation RN au Parlement européen.