Journées parlementaires du RN, le premier grand rendez-vous du parti depuis les dernières législatives

Pour la première fois, le Rassemblement national réunit ses 126 députés depuis les résultats du second tour des élections législatives. Une réunion sur plusieurs jours pour fixer la stratégie du groupe parlementaire dans les mois à venir face à une nouvelle Assemblée fracturée en trois blocs.

Le parti à la flamme entend ainsi imposer certaines propositions

Et qui plus est avec un nouveau gouvernement avec Michel Barnier à sa tête, qui sera sous la surveillance du RN, selon les propres mots de Marine Le Pen. En clair, le parti, au fonctionnement très vertical, veut incarner d'un part une force politique responsable pour faire avancer le pays, et d'autre part, un groupe en mesure de faire pression sur Michel Barnier, le nouveau Premier ministre, par la menace de la censure.

Maîtrise de l'immigration, baisse de la pression fiscale sur les classes populaires, le parti à la flamme entend ainsi imposer certaines propositions et peser sur le projet de loi des finances. Autant de sujets qui devraient être débattus ce samedi et ce dimanche, au Palais Bourbon, pour préciser les lignes rouges du parti, avant le début de l'examen du budget en octobre.