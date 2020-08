Journées d'été d'EELV : Yannick Jadot et Eric Piolle pensent déjà à la présidentielle

ANALYSE

C'est (déjà) l'heure de la rentrée pour les Verts ! Après leur succès aux municipales, EELV et 5 autres partis écologistes co-organisent leur université d'été à Pantin, en Seine Saint Denis, à partir de jeudi après midi et jusqu'à samedi soir. Les "journées d'été" des écologistes seront l'occasion de préparer les échéances électorales à venir et notamment la présidentielle... sur fond de duel entre Yannick Jadot et Eric Piolle, deux hommes forts qui ne cachent plus leurs ambitions.

Une ligne neutre, ou un rassemblement à gauche ?

Et les deux candidats ont des stratégies bien différentes. D'un côté, il y a Yannick Jadot, victorieux aux européennes sur une ligne ni droite ni gauche. L'eurodéputé croit en ses chances et veut que le candidat soit désigné rapidement. Face à lui, Eric Piolle, le maire de Grenoble, confortablement réélu en juin, prône le rassemblement à gauche. Il fera d'ailleurs un tour à l'université d'été des insoumis, vendredi, aux côtés de Jean-Luc Mélenchon et à celle du PS le week end suivant.

Deux personnalités qui, au fond, incarnent deux visions de l'écologie politique. Au sein du parti, on jure pourtant que non : "Ils ont très peu de dissensions sur le fond" veut croire un cadre, qui toutefois prévient " il faut se mettre en ordre de marche rapidement". Tout pour éviter que le duel politique ne vire à la guerre fratricide, comme le parti en a connu par le passé. Le secrétaire nationale d'EELV, Julien Bayou l'affirme : "Cette fois-ci il ne s'agit pas de faire de la figuration, nous comptons bien y aller pour l'emporter".