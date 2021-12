Pour Jordan Bardella, Valérie Pécresse est "plus macroniste qu'Emmanuel Macron"

INTERVIEW

Jordan Bardella, le président par intérim du Rassemblement national était l'invité d'Europe 1 ce lundi matin. Interrogé sur la candidature de Valérie Pécresse, le président du RN a estimé que la présidente de la région Île-de-France était "peut-être plus macroniste qu'Emmanuel Macron".

"Pas une feuille de papier à cigarette" entre les deux

"Il n'y a pas une feuille de papier à cigarette qui distingue Emmanuel Macron de Valérie Pécresse", a-t-il continué. "Je l'ai entendu dire qu'elle souhaitait faire les réformes qu'Emmanuel Macron n'avait pas su faire. Je l'ai entendu dire dans son meeting à Brive : 'Il n'est que la pâle copie, je suis l'original'".

Jordan Bardella a ensuite critiqué le bilan de Valérie Pécresse lorsqu'elle était ministre du budget sous Nicolas Sarkozy. "Elle a supprimé 12.000 policiers et gendarmes donc c'est quand même paradoxal de supprimer des policiers et de venir se plaindre de l'insécurité et de la montée de la violence dans notre pays", a-t-il affirmé.

Plus généralement, le président du RN a tancé la récupération des sujets de prédilection de RN par LR à l'approche de l'élection présidentielle. "Que les LR viennent parler comme le RN à six mois des élections : comme d'habitude. Quelle est la sincérité de ces gens-là ?"