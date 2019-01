Jordan Bardella, étoile montante du RN, encore méconnu de ses électeurs

A seulement 23 ans, Jordan Bardella, encarté au Rassemblement national (ex-FN) depuis ses 16 ans, sera tête de liste du parti d'extrême droite lors des prochaines élections européennes. Et ce malgré une notoriété encore toute récente. Pour s'en rendre compte, il n'y a qu'à présenter sa photo aux passants dans les rues de Coubron, Montfermeil ou Vaujours en Seine-Saint-Denis, où le jeune porte-parole du RN était candidat aux élections législatives en 2017.

"Incapable de mettre un nom" sur son visage, confie une passante. Si une première femme interrogée assure que le visage de Bardella ne lui est pas totalement étranger, elle se dit "incapable de mettre un nom dessus". "Pas du tout", "je ne vois pas qui c'est", répondent d'autres personnes interrogées.

Le nom de Jordan Bardella n'est pas davantage connu que son visage. "Ça me dit quelque chose mais sans plus", répond un passant. Si une autre confie avoir "peut-être" vu ce nom "sur les affiches" électorales, "ça ne m'a pas marqué", confie-t-elle. En Seine-Saint-Denis, où il a grandi, le natif de Drancy n'a donc pas marqué les esprits, malgré ses candidatures aux législatives en 2017 et aux régionales en 2015.

"Un jeune homme compétent, fiable et travailleur." Philippe Murer, ancien conseiller économique de Marine Le Pen, était à ses côtés lors de ses campagnes. "C'est un jeune homme qui est compétent, qui est fiable et travailleur, qui est très déterminé, qui est ambitieux et respectueux de la hiérarchie. C'est comme cela, je pense, qu'il a prospéré au Front national", décrit-il sur Europe 1.

Sébastien Jolivet, représentant du RN dans le département et donc, successeur de Jordan Bardella, cette nomination pour conduire la liste RN aux européennes est très symbolique : "Je suis très content pour la Seine-Saint-Denis parce qu'il est originaire de la Seine-Saint-Denis. Ça montre que l'on peut être jeune, on peut être de Seine-Saint-Denis et avoir des responsabilités très importantes." Le seul problème lié à l'âge de Jordan Bardella, c'est peut-être son inexpérience sur certains sujets, souffle pour sa part un membre du Rassemblement national.