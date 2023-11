Joël Guerriau mis en examen : la députée Josso, qui accuse le sénateur de l'avoir droguée, a «cru mourir»

La députée Sandrine Josso, qui accuse le sénateur Joël Guerriau de l'avoir droguée en vue de l'agresser sexuellement, a affirmé lundi qu'elle avait "cru mourir" à cette occasion, disant être encore "en post-trauma". "On peut tous subir ce que j'ai subi", a déclaré Sandine Josso sur France 5, sa première expression publique depuis les faits, ajoutant que "(son) devoir est de sensibiliser" sur "le fléau" de la soumission chimique, dont "on ne peut plus détourner le regard".

“J’ai cru que j’allais mourir parce que je pensais qu’il allait abuser de moi. Il y a ce fléau qui est la drogue et la conséquence de tout ça, c'est le stress post-traumatique."



Affaire Guerriau : @sandrinejossoan dans #CàVouspic.twitter.com/WrCAiznm9P — C à vous (@cavousf5) November 20, 2023

>> Plus d'informations à suivre