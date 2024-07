Jeux olympiques, «trêve politique»... Que va dire Emmanuel Macron ce mardi soir ?

Il n'a accordé aucune interview depuis les élections législatives. Plus de deux semaines plus tard, Emmanuel Macron sort du silence, à l'occasion d'un entretien accordé ce mardi soir à France 2 et Radio France depuis le Trocadéro. Le président devrait définir ce qu'il réclame désormais à savoir une "trêve olympique et politique".

"C'est aux responsables politiques de travailler"

Lundi, lors de sa visite du village olympique, il a estimé que les Français ont désormais "envie d'un peu de repos pour rentrer dans les Jeux". Et c'est bien tout le sens de son intervention de ce mardi soir. Comme dans sa Lettre aux Français écrite après le second tour, Emmanuel Macron veut s'afficher en président qui préside et tenter de se monter au-dessus de la mêlée en prenant de la hauteur.

"C'est aux responsables politiques de travailler", juge-t-il. C'est pourquoi une grande partie de cet entretien doit être consacré aux JO, le chef de l'État souhaitant en faire un moment de fierté française. Son entourage précise déjà qu'une nomination d'un nouveau Premier ministre avant les JO est peu probable.