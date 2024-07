JO Paris 2024 : Emmanuel Macron invité mardi soir sur France 2 et Radio France

Le président Emmanuel Macron donnera mardi soir, à 20h10, sa première interview depuis le second tour des élections législatives à France Télévisions et Radio France, a annoncé le groupe de médias dans un communiqué lundi. Emmanuel Macron sera interrogé par Thomas Sotto (France Télévisions) et Nathalie Iannetta (Radio France) et "reviendra sur la situation politique française et s'exprimera sur les Jeux olympiques et Paralympiques de Paris 2024 à 3 jours de la cérémonie d'ouverture", précise le communiqué.

>> Plus d'informations à suivre...