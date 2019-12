Jean-Luc Mélenchon : "Madame Le Pen dit qu'il faut manifester, c'est un grand progrès"

Provocation ? Humour ? Ou déclaration en partie sincère ? Jean-Luc Mélenchon a estimé jeudi que Marine Le Pen faisait "un progrès en direction de l'humanisme" en soutenant la mobilisation contre la réforme des retraites, à laquelle les adhérents du RN sont selon lui les "bienvenus". "Même madame Le Pen dit qu'il faut manifester, c'est un grand progrès, d'habitude elle passe son temps à chercher pouilles aux Arabes et aux musulmans", a déclaré Jean-Luc Mélenchon sur BFMTV.

"Elle a compris que, quelle que soit sa religion ou sa couleur de peau, on a tous des intérêts communs et qu'on est semblables" car "à partir de 60 ans tout le monde est fatigué", a ajouté Jean-Luc Mélenchon. "Elle est en train de faire un progrès en quelque sorte en direction de l'humanisme, je ne vais quand même pas me plaindre de ça", a-t-il lancé.

"Comme on dit à Marseille : profession vaut noblesse"

"Quant à ses adhérents sur le terrain ils sont les bienvenus" aux manifestations contre le projet de réforme des retraites, "car aujourd'hui ils viennent en tenue de cheminot, de gazier, d'électricien..." a-t-il assuré, ajoutant: "comme on dit à Marseille : profession vaut noblesse".

Marine Le Pen a appelé mardi les Français "à exprimer leur désaccord" avec la réforme des retraites, assurant "je soutiens la grève, la mobilisation, la manifestation du 5 décembre", même si elle-même ne manifestera pas.