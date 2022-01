Jean-Luc Mélenchon : au coeur de son meeting olfactif à Nantes

Le décollage a eu lieu peu après 15 heures dans le grand cube à l'intérieur duquel le public a pris place. Soudain, le noir se fait, puis les quatre murs deviennent ciel étoilé. Nous sommes au meeting de Jean-Luc Mélenchon, donné ce dimanche à Nantes. Un meeting présidentiel olfactif , qui a surpris le public du candidat de La France Insoumise. Nous voilà donc en orbite avec vue imprenable sur la Terre et la Lune. Il y a aussi quelques satellites. "Là, c'est la station internationale", désigne Jean-Luc Mélenchon.

Une immersion totale... ou presque

Pour illustrer son programme sur la marchandisation de l'espace, Jean-Luc Mélenchon, qui a réuni près de 400 parrainages , a donc pris de la hauteur avec son public avant de redescendre pour observer la mer. Après le cosmos, on se plongeait dans l'océan, avec des vagues tout autour : mission réussie, les spectateurs étaient impressionnés. "On se sentait pris dans un récit, c'était bien fait", "C'était une expérience assez forte", ont commenté deux spectateurs au micro d'Europe 1. "Je pense que de mettre des images, ça permet vraiment d'être plus dedans en fait", estime un autre.

Et pour être que l'immersion soit totale et l'expérience innovante, des parfums ont même été diffusés. Mais les partisans de Jean-Luc Mélenchon ont-ils senti les odeurs ? "Non, et tout le monde aussi, d'ailleurs", constate l'un d'entre eux. "C'est peut être avec le masque aussi." Mais peu importe : il n'y a qu'une odeur qui compte pour le visage de La France Insoumise, c'est celle de l'espoir.