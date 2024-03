Élections européennes : pour Marion Maréchal, un premier meeting pour enclencher une dynamique

Au tour de Marion Maréchal de se lancer dans le grand bain. La candidate Reconquête! aux élections européennes de juin prochain sera au Dôme de Paris ce dimanche après-midi, au lendemain du grand meeting de Renaissance à Lille et une semaine après celui de Jordan Bardella pour le Rassemblement national. Les sondages lui donnent pour l'heure 6% des intentions de vote, soit seulement un point de plus que le minimum requis pour faire élire des eurodéputés.

L'objectif de ce meeting sera donc d'enclencher une dynamique d'autant plus importante que la compétition s'annonce féroce à droite. Comme François-Xavier Bellamy pour les Républicains, Marion Maréchal espère tirer son épingle du jeu face à un Jordan Bardella qui tutoie les 30% d'intentions de vote.

Élargir son espace politique

Pour y parvenir, la candidate Reconquête! veut affirmer ses idées et tenter ainsi d'élargir son espace politique : plus libéral économiquement que le RN, plus ferme sur le régalien que LR, dont elle souligne la porosité supposée avec la Macronie. Marion Maréchal cherchera surtout à placer le scrutin du 9 juin prochain sur un plan civilisationnel et porter son combat majeur : le refus de l'islamisation de la France et de l'Europe.

Ce dimanche après-midi, elle sera soutenue par Éric Zemmour, comme lors d'au moins trois autres meetings dans les prochains mois. Avec pour objectif une mobilisation maximale de ses 2,5 millions d'électeurs de 2022. Un enjeu clé dans une élection à la participation souvent inférieure à 50%. Pour tenter de décoller dans les sondages, Marion Maréchal pourra enfin compter sur la très active base militante du parti ainsi que sur des meetings à la scénographie travaillée, marque de fabrique de Reconquête! lors de la dernière présidentielle.