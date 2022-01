Immersif, olfactif... Jean-Luc Mélenchon se lance dans un meeting d'un genre nouveau

À chaque élection présidentielle son innovation. Après les hologrammes en 2017, Jean-Luc Mélenchon va tenir un meeting d'un nouveau genre ce samedi en début d'après-midi à Nantes devant 3.000 partisans. Et la nouveauté est tout simplement qu'il s'agit d'un événement immersif.

Concrètement, les spectateurs vont assister cette après-midi à un meeting politique qui va faire appel à plusieurs de leurs sens. Auditif forcément, avec un son spatialisé, visuel avec des images projetées sur les quatre grands murs entourant le public, mais surtout olfactif. Une innovation qui fait la fierté de Bastien Lachaud, député La France insoumise en Seine-Saint-Denis et responsable des événements de campagne de Jean-Luc Mélenchon. "C'est vrai que le parfum en politique, c'est inhabituel", admet-il.

Le parfum de la campagne de Jean-Luc Mélenchon

Malgré le masque de rigueur, les 3.000 spectateurs pourront donc humer deux essences pour voyager dans les thématiques de l'espace et de la mer abordés dans les discours. "C'est assez compliqué de diffuser le parfum. Ensuite, il faut attendre que le parfum s'évacue pour pouvoir en injecter un nouveau. C'est aussi une performance technologique de gérer une diffusion de parfums sur une telle superficie."

Et quand on demande à Paul, un jeune militant de Jean-Luc Mélenchon ce que sent la campagne de son champion, il répond tout naturellement : "Ça sent bon, on va gagner !"