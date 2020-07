"Je tire mon chapeau à Édouard Philippe" : l'hommage de Jean-Christophe Lagarde

INTERVIEW

C'est un hommage appuyé qu'a rendu Jean-Christophe Lagarde à Édouard Philippe, vendredi midi sur Europe 1. Le président de l'UDI a dit tout le bien qu'il pensait du travail effectué par le maire du Havre, démissionnaire de son poste de Premier ministre vendredi matin. "Je crois qu'il va y avoir un tournant politique dans le quinquennat Manuel Macron et que ce tournant politique, en l'occurrence, n'est pas partagé par Edouard Philippe (...) Je ne suis pas convaincu que ce soit Emmanuel Macron qui se sépare d'Édouard Philippe, parce que les semaines passées ont montré que c'était Edouard Philippe qui ne veut pas suivre", a-t-il analysé.

"Les Français ont vu qu'il était le plus solide des deux"

"Je ne suis pas dans sa majorité, mais c'est un Premier ministre que personne ne connaissait et qui a montré son aptitude, sa capacité à gouverner la France et parfois à résister au président de la République lorsque celui-ci pensait plus à sa future campagne présidentielle qu'aux intérêts du pays", poursuit Jean-Christophe Lagarde. "Edouard a fait de grandes réformes, il a admirablement tenu le choc d'une crise que l'on n'avait jamais imaginé, jamais vécu. Il y a eu évidemment, des erreurs dans la gestion de la crise, mais globalement, les Français ont vu qu'il était le plus solide des deux".

Le président de l'UDI salue enfin le choix d'Édouard Philippe de partir, plutôt que de s'accrocher à son strapontin. "On voit bien que se dessine un changement de vie politique. Et si Edouard Philippe n'était pas d'accord avec cette ligne politique, il s'en va. C'est quand même bien de préférer ses convictions plutôt que de rester en poste. Beaucoup de gens feraient n'importe quoi pour être ministre, voire Premier ministre. Ce n'est pas son cas. Je lui tire mon chapeau."