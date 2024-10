«Je pense que la Macronie a cherché à dissimuler la réalité des comptes budgétaires», déclare Jordan Bardella

"Je crains qu'on ne nous ait pas tout dit", déclarait Gérard Larcher sur Europe 1 la semaine dernière. Le président LR du Sénat évoquait alors le dérapage budgétaire de la France et soulevait l'hypothèse d'un possible manque de transparence de l'exécutif sur l'état des finances publiques. Pour Jordan Bardella, invité de La Grande interview Europe 1-CNews ce lundi, cela ne fait que peu de doute. "Je pense que la Macronie a cherché à dissimuler la réalité des comptes budgétaires pour maquiller l'incompétence qui aurait été la leur", a-t-il accusé.

Le président du Rassemblement national met en avance les "nombreuses alertes" données par "d'innombrables économistes" à propos du creusement du déficit. Lors de la campagne des législatives, l'été dernier, Jordan Bardella avait réclamé "un audit sur la gestion des comptes publics et sur les comptes de l'État" mais s'était vu opposer une fin de non-recevoir. "À l'époque, tout le monde nous avait indiqué que les données étaient sur la table, que toutes les informations étaient publiques et que tous les éléments concernant la réalité des comptes publics étaient connus des Français", souligne le président du RN.

"A minima de l'amateurisme"

Quelques semaines plus tard, une fois installé à Matignon, le Premier ministre Michel Barnier parlait d'une situation budgétaire "très grave". "J’ai demandé tous les éléments pour en apprécier l’exacte réalité. Cette situation exige de la responsabilité", avait-il ajouté avant de souhaiter, la semaine dernière, qu'une commission d'enquête puisse dire la "vérité" sur le sujet. Des déclarations qui font dire aujourd'hui à Jordan Bardella qu'il y a eu "a minima de l'amateurisme et au pire de la dissimulation". "On a démarré l'année avec un déficit de 128 milliards d'euros, on l'achève avec 50 milliards d'euros de plus. C'est du jamais vu, on a un trou de 50 milliards d'euros dans les finances de l'État", insiste-t-il au micro de Romain Desarbres.

Déplorant une France "dans un état de quasi-faillite budgétaire", Jordan Bardella estime que "l'irresponsabilité d'Emmanuel Macron et de ses gouvernements dans la gestion des finances publiques fait peser sur les générations futures une dette qui est aujourd'hui considérable". Et de conclure : "Des responsables devront être trouvés".