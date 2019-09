Jacques Chirac, portrait intime d’un homme mystère

VIDÉO

Qui était vraiment Jacques Chirac ? Même ses amis les plus proches peinent à répondre à cette question. Car l’ancien chef de l’État, mort jeudi à l'âge de 86 ans, était peut-être le plus secret de tous les présidents de la Ve République. Loin, en tout cas, de l’image qu’il a renvoyée pendant presque un demi-siècle de vie publique.

Culs de vache et Corona

Derrière le buveur de Corona, le flatteur de "culs de vache", se cachait ainsi un passionné des arts premiers, féru des civilisations disparues et amateur discret de poésie. Derrière le grand séducteur au large sourire, se cachait des blessures intimes, comme la maladie de sa fille aînée, Laurence.

Des rêves de voyages lointains pour le petit Chirac

L’enfant Jacques Chirac rêvait de grands voyages et de pays lointains, mais c’est bien en France, au cours d’une carrière politique longue de 40 ans qui culmina à l’Élysée pendant 12 ans (1995-2007), qu’il construisit sa vie et sa légende. Sans jamais se défaire de ses passions premières. Mais dans le plus grand secret.

Ses ambitions, sa vie personnelle, ses passions, Marc Messier dessine le portrait de l'homme derrière le politique.