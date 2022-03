Écoutez «Inséparables», le premier podcast de Catherine Nay sur les couples à l’Élysée

PODCAST

Avec son podcast baptisé "Inséparables", Catherine Nay, grande voix d’Europe 1, vous fait entrer dans les couloirs de l’Élysée. À travers ses savoureux récits, dont les premiers épisodes sont d’ores et déjà disponibles sur toutes les plateformes d’écoute, découvrez la face cachée de l’exercice du pouvoir, celle de l’histoire des "couples" qui ont marqué la Ve République.

Qui sont donc ces grands couples à l’Élysée ? Il y a certes les chefs d’État et leurs Premières Dames, comme Jacques et Bernadette Chirac ou Nicolas et Cécilia Sarkozy, mais Catherine Nay jette un nouveau regard sur les "couples" en politique au sens large. Elle se penche ainsi sur le lien tout aussi puissant des duos politiques qui se sont parfois transformés en duels, comme c’est le cas pour le général de Gaulle et son Premier ministre Georges Pompidou.

Dans le podcast "Inséparables", Catherine Nay raconte donc tous les moments forts qui ont contribué à la construction du lien indestructible d’un grand duo politique. De la toute première rencontre aux épreuves de la vie comme du pouvoir, la journaliste partage l’intimité de ces binômes qui ont fait la Ve République. Pour avoir côtoyé de près les personnalités publiques dont elle raconte les relations, elle livre dans ce podcast des anecdotes inédites sur le quotidien des Chirac ou des Sarkozy. Le tout complété par les archives sonores d’Europe 1 qui viennent situer ces petites histoires dans la grande Histoire…

"Inséparables" est un podcast à retrouver gratuitement sur le site Europe 1, sur l’application Europe 1 ainsi que sur toutes vos plateformes d’écoute habituelles comme Apple Podcasts, Spotify, Deezer, ou Amazon Podcasts. À chaque "couple" politique, Catherine Nay a choisi de dédier deux épisodes qui s’enchaînent pour avoir le temps dans chacun de couvrir une période forte de l’histoire du couple. En moins d’une demi-heure, vous découvrez donc le récit entier du parcours d’un grand binôme politique.