Bernadette et Jacques Chirac, c’est l’histoire d’un couple indestructible, uni face aux épreuves de la vie comme dans les combats politiques. Mais comment ce duo entré dans l’Histoire a-t-il vu le jour ? Dans le podcast "Inséparables" produit par Europe 1 Studio, la journaliste politique Catherine Nay raconte en détails leur rencontre… qui n’allait pas de soi. Tout commence en réalité à Sciences Po, à l’automne 1951. Tous deux ont alors 22 ans, et ils ne pourraient être plus différents l’un de l’autre.

Lui, on le surnomme "l’hélicoptère". Il est bruyant, il court partout et ne manque pas de se faire remarquer car, bel homme, il fait chavirer tous les cœurs. Y compris celui d’une certaine Bernadette Chodron de Courcel. La future Mme Chirac, elle, est au contraire l’archétype de l’étudiante timide, qui passe inaperçue dans les couloirs de Sciences Po. Et peut-être Jacques Chirac lui-même ne l'aurait-il jamais remarquée si, à l’issue d’une conférence, elle n’avait pas été l’unique volontaire pour faire un exposé la semaine suivante…

"Mademoiselle, voudriez-vous faire partie de mon groupe de travail, qui se réunit chez moi une fois par semaine ?" Telle est, raconte la journaliste Catherine Nay, la proposition que fait alors Jacques Chirac à Bernadette. C’est ainsi que commence la collaboration entre les deux, collaboration qui plus tard marquera l’Histoire de la France. En quoi consiste-t-elle à l’époque ? Bernadette s’occupe de rédiger les fiches de lecture des textes que Jacques ne veut pas lire. Catherine Nay dévoile encore le sentiment d’injustice de la jeune Bernadette à l’époque : "C’était terrible, parce que moi quand j’exposais mes lectures je n’étais pas très brillante. Lui, il ne lisait pas les livres, mais rien qu’avec mes fiches il emportait l’adhésion de tout le monde !"

Madame Chirac "mère" a un faible pour Bernadette...

C’est finalement la mère de Jacques Chirac, Marie-Louise Valette, qui va permettre le rapprochement entre les deux étudiants. Son fils a beau avoir d’autres admiratrices que Bernadette, Madame Chirac "mère" a des plans bien arrêtés en tête pour lui. A la mère de Bernadette, elle confie : "Mon fils pourrait épouser qui il veut, c’est Cary Grant… Mais c’est quelqu’un d’un peu agité, alors il lui faut quelqu’un de sérieux."

Et ce quelqu’un, pour elle, c’est Bernadette, cette jeune femme sage et bien élevée qu’elle croise souvent à la maison. L’épouse idéale pour Jacques, parce qu’elle est son opposé. Et Marie-Louise Valette va jouer son rôle d’entremetteuse à merveille, puisqu’en mars 1956, à la fin de leurs études à Sciences Po, le mariage entre Jacques et Bernadette est célébré…

