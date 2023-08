Invitation de Médine aux journées d'été d'EELV : les militants divisés sur la présence de l'artiste

Une nouvelle polémique touche le rappeur Médine après ses propos antisémites et le choix d'Europe Écologie Les Verts de maintenir son invitation aux journées d'été du parti. Plusieurs maires ont pris les choses en mains et ont décidé de renoncer à leur participation, à l'instar d'Édouard Philippe et les maires de Strasbourg et Bordeaux. Et justement, dans la ville de l'ancien Premier ministre, le Havre, Médine est le nom à ne surtout pas prononcer.

"Soit on invite quelqu'un, soit on ne l'invite pas"

La plupart des militants refusent d'ailleurs de s'exprimer sur le sujet, sauf Marie, favorable à la venue du rappeur. "Moi, je fais partie des personnes chez EELV qui pensent que retirer l'invitation à Médine, ce serait céder aux pressions de l'extrême droite et de la droite, qui par ailleurs s'offusquent d'un tweet qui est qualifié d'antisémite", estime-t-elle. Ne pas céder reste donc la directive, mais ce n'est pas le seul argument. Pour Nour, conseiller écologiste de Paris, c'est tout simplement trop tard pour annuler. "En fait, quand on invite quelqu'un, ce n'est pas pour lui retirer une invitation. La question, à mon avis, elle n'est pas là. C'est soit on invite quelqu'un, soit on ne l'invite pas", juge-t-il à son tour.

Par ailleurs, le tweet antisémite de Médine ne change rien selon lui, contrairement à Vincent qui ne souhaite pas être associé au rappeur. "Il y a un symbole, il y a une image et ça renvoie à quelque chose derrière, qui est beaucoup trop important pour qu'on fasse des amalgames. Et même si je comprends la notion de débat, je pense qu'on n'aurait pas dû l'inviter." Marine Tondelier, la cheffe des écologistes, confirmera ce mercredi matin au Havre, si Médine sera finalement invité ou non.