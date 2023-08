Médine aux universités d'été : «Je demande que ce débat soit déprogrammé», exige Karima Delli

Depuis l'annonce de son invitation aux universités d'été qui se dérouleront les 25, 26 et 27 août, le rappeur Médine ne fait pas l'unanimité. Sa venue provoque des remous au sein de la gauche, surtout chez les Verts. La présidente d'Europe Écologie Les Verts Marine Tondelier et la députée Sandrine Rousseau l'ont d'ailleurs appelé ce vendredi 18 août à reconnaître le caractère antisémite de son tweet à l'encontre de l'essayiste Rachel Khan, juive et petite fille de déporté, qu'il a qualifié de "resKHANpée" sur le réseau social X, anciennement Twitter.

"Faire preuve de clarté et de courage"

Certains députés vont plus loin et demandent au parti de retirer l'invitation. De son côté l'eurodéputée écologiste, Karima Delli, a même lancé le hashtag #MedineFallaitPasLInviter. "Nous sommes minoritaires au sein de la direction de mon parti, mais je suis convaincue que nous sommes majoritaires au sein du mouvement. Donc je le dis de manière assez claire : je demande que ce débat soit déprogrammé", confie-t-elle au micro d'Europe 1. L'eurodéputée a justifié cette prise de position par ses "convictions écologistes et de femme de gauche".

L'objectif pour cette dernière est de "faire preuve de clarté et de courage" pour "dénoncer les propos antisémites là où ils sont". Karima Delli en a profité pour rappeler que Médine n'a jamais supprimé son tweet à propos de Rachel Khan, "en dépit de ses excuses un peu alambiquées". En mai dernier, le rappeur revendiquait un "droit à l'erreur" lors d'une soirée publique organisée par Mediapart.