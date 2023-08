Médine accueilli par LFI et EELV : «On ne débat pas avec l'antisémitisme, on le combat», déclare le député Mathieu Lefèvre

D'un côté, les provocations et les accusations d'antisémitisme ou d'homophobie. De l'autre, l'engagement contre le racisme ou les violences policières. Le rappeur Médine, invité aux universités d'été des écologistes et des insoumis la semaine prochaine, émerge comme une figure du militantisme de gauche. Mais son invitation divise la classe politique.

Le rappeur revendique "le droit à l'erreur"

Placé dans la lumière par ces invitations à débattre dans des forums politiques, le rappeur originaire du Havre revendiquait en mai "le droit à l'erreur" et à la "contradiction" et reconnaissait des "errances", lors d'une soirée publique organisée par Mediapart. En cause, notamment, ses "quenelles", geste antisémite du polémiste Dieudonné, réalisées dans le passé. "Je l'ai regretté, parce que des récupérateurs lui ont redonné un autre sens", plaidait l'artiste de 40 ans à la carrure athlétique et la barbe bien taillée.

Plus récemment, il a qualifié l'essayiste franco-gambienne Rachel Khan, juive et petite-fille de déporté, de "resKHANpée". Après une vive indignation dans les rangs de la majorité, le rappeur a présenté ses excuses et assuré que le jeu de mots douteux n'était pas dirigé "vers sa famille ni vers les victimes du drame de la Shoah". "Je regrette très vivement qu'aucun parti de gauche n'ait relevé ce calembour antisémite absolument affreux", a tonné Mathieu Lefèvre, député Renaissance du Val-de-Marne, invité d'Europe 1 Matin vendredi.

"On a affaire à une gauche qui est de plus en plus communautariste"

"Ce dérapage fait suite à d'autres dérapages qui sont tout aussi honteux en matière d'homophobie, de pamphlet islamiste. Je rappelle que ce rappeur a parlé de crucifier les laïcards, d'envoyer des fatwas. Je regrette vivement que la gauche aille se compromettre dans ce type de récupération", a-t-il lancé avant de poursuivre. "Je me demande où est passée la gauche laïque ? Où est passée la gauche laïque des années 2000 ? Où est passée la gauche de Jean-Pierre Chevènement ? On a affaire aujourd'hui à une gauche qui est de plus en plus communautariste et qu'il faut déplorer vivement."

Le ministre de l'Industrie annule sa venue

Le ministre de l'Industrie Roland Lescure a annoncé qu'il renonçait à se rendre aux journées d'été d'Europe Écologie-Les Verts en raison de la présence du rappeur. Une décision soutenue par le député. "On ne débat pas avec l'antisémitisme, on le combat", a-t-il lancé. "Débattre, ça aurait été se compromettre et Roland Lescure a bien eu raison de ne pas aller débattre. Je n'ai aucune envie que notre famille républicaine aille débattre avec ce type de personnage", a-t-il tranché.

"Il y a un antisémitisme de gauche et d'extrême gauche"

D'après Mathieu Lefèvre, "il n'y a plus rien de républicain dans La France insoumise" aujourd'hui. "Il y a un antisémitisme de gauche et d'extrême gauche qu'il faut combattre dans notre pays. Et si je respecte évidemment le choix des électeurs, je ferai tout pour combattre l'extrême gauche et singulièrement La France insoumise dans cette dérive", a-t-il assuré.