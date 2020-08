Pour leur rentrée politique, Insoumis et Verts plaident le dialogue

Eric Piolle et Jean-Luc Mélenchon se sont affichés ensemble vendredi à l’université d'été de la France insoumise. Le maire EELV de Grenoble et le chef de fil des Insoumis plaident désormais pour le dialogue. Une bonne chose pour Pierre, militant écologiste parisien, croisé par Europe 1 aux journées d'été du parti à Pantin. "Il faut parler à tous les partenaires. Pendant ces élections municipales, ce qui a bien marché, ce sont toutes les alliances qu'il y a eu, qui allaient de la France insoumise au PS."

Corinne, élue à Paris, salue elle aussi la démarche mais émet quelques réserves concernant la personnalité de Jean-Luc Mélenchon. "Il y a le monde idéal où, en effet, il ne faut pas être en concurrence avec le programme de la France insoumise puisqu’on a énormément de points communs. Mais Jean Luc Mélenchon, c'est quand même 'moi je' et je ne sais pas jusqu'où il sera capable de construire une action commune."

Des divergences chez EELV ?

Le leader insoumis ne cache pas sa préférence à dialoguer avec Eric Piolle plutôt que Yannick Jadot. Pour Hélène, leur rencontre est pour le moins symbolique et illustre les divergences de ligne politique au sein du parti. "Pour moi, M. Jadot et M. Piolle n’ont pas les mêmes objectifs. Si on ne se voile pas la face, on a clairement un candidat qui sera plus EELV de droite, République en marche et un autre qui est plus sur les forces de gauche."

Si les Verts s'accordent sur le rassemblement pour 2022, l'enjeu des prochains mois sera d'arriver à concilier ces différentes stratégies.