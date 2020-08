À EELV, le duel déclaré entre Jadot et Piolle pour 2022 ne séduit pas tous les militants

REPORTAGE

L'université d'été d'Europe Ecologie Les Verts a débuté jeudi et déjà, à la Cité Fertile de Pantin, près de Paris, de nombreux militants sont déjà usés par la bataille déclarée en vue de 2022 entre Yannick Jadot et le maire de Grenoble, Éric Piolle. Cela fait de l'ombre au programme des Verts, à deux ans du scrutin.

"Il manque un peu de femmes"

Alors que c'est le succès aux élections municipales qui ouvre cette université d'été touchée par le coronavirus, 2022 s'invite dans les débats en raison des ambitions présidentielles affichées par les deux chefs de file. C'est trop tôt pour Cathy, militante depuis trois ans et en pleine préparation des régionales dans le Nord. "Il faut y aller étape par étape", explique-t-elle. On a deux grosses échéances qui nous attendent sur les territoriales, avec les départementales et les régionales. La question de la présidentielle interviendra dans un second temps."

Pour Thomas, adhérent depuis quelques semaines, il faut surtout laisser du temps à d'autres candidatures d'émerger : "Pour l'instant, l'équation n'est pas posée", balaie-t-il. "Il manque beaucoup de monde. Ça ne peut pas être qu'entre eux, ce n'est juste pas possible ! Il manque un peu de femmes là-dedans."

Désigner un candidat "évite les tensions"

D'autres militants estiment au contraire qu'il ne faut pas attendre pour préparer 2022. "Il faut mettre rapidement notre candidat en route", souligne Laurence, persuadée que cela "évite les tensions au niveau de notre parti et permet à notre candidat de prendre place dans l'espace public". "Ça nous permet aussi de dialoguer avec nos alliés naturels", affirme la militante.

Europe Écologie-Les Verts devra trancher les modalités de désignation du candidat et le calendrier dans les prochaines semaines. Yannick Jadot "a tout à fait le droit de proposer une option, mais c'est le collectif qui tranchera" et les discussions sur le sujet auront lieu "en septembre/octobre", a prévenu Julien Bayou, le secrétaire national du parti.