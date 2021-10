INFO EUROPE 1 - Congrès LR : Barnier revendique 500 parrainages, comme Bertrand

C’est un moyen de peser et de montrer sa puissance aux militants. Tous les candidats au congrès des Républicains en vue de l'élection présidentielle de 2022 doivent réunir 250 parrainages avant le 2 novembre pour pouvoir participer à la compétition. Après Valérie Pécresse le 19 octobre, Xavier Bertrand dépose ce mercredi les siens, au nombre de 500, soit plus du double du nombre requis. Et selon les informations d'Europe 1, Michel Barnier fait au moins aussi bien.

"Pas une course à l'échalote", indique le camp Barnier

Le candidat indique à Europe 1 mercredi qu’il dispose lui aussi de plus de 500 parrainages, "essentiellement des élus LR, dans environ 70 départements". "Nous ne nous lancerons pas dans une course à l’échalote pour savoir qui en a le plus. Nous les déposerons en temps voulu", indique de son côté son entourage.

En attendant, l’ancien commissaire européen multiplie les déplacements, et devrait engranger le soutien public d’une dizaine de nouveaux parlementaires LR, ce qui porterait le total de ses soutiens à 62. Le congrès du parti se tiendra le 4 décembre prochain.