INFO Europe 1 : les Insoumis sortent un jeu vidéo

Ce soir à 18h30, les jeunes Insoumis et Le Discord Insoumis lance "LAECestTOI" un jeu vidéo en ligne et disponible en téléchargement sur téléphone, dans lequel il faut aider Jean-Luc Mélenchon à gagner l’élection présidentielle. Le jeu s’inspire des "puzzle game" ou casse-tête comme Baba Is You. Cette initiative rappelle celle de 2017, où les mêmes militants avaient créés "Fiscal Kombat".

À l’époque le jeu avait été un véritable succès pour en ligne. Quinze jours avant le premier tour de l’élection présidentielle, le leader Insoumis espère bien réitérer le même coup de communication chez les fans de jeu vidéo.