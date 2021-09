INFO EUROPE 1 - Éric Zemmour lance un site et prépare une tournée

INFO EUROPE 1

Éric Zemmour lance ce samedi le site "Croisée des chemins". Le journaliste va mettre en ligne les inscriptions pour les conférences de son livre, telle une tournée nationale qui a des airs de début de campagne électorale, à l'approche de l'élection présidentielle de 2022, révèle samedi Europe 1. Éric Zemmour sera à Toulon, dans le Var, le 17 septembre, au lendemain de la publication de son ouvrage. Ensuite, Éric Zemmour a rendez-vous à Nice, dans les Alpes-Maritimes. Le polémiste annoncera progressivement les prochaines conférences, quoique les événements des prochaines semaines sont d’ores et déjà bouclés.

>> LIRE AUSSI - Eric Zemmour se retire du Figaro le temps de la promotion de son livre

Eric Zemmour "à la rencontrer des Français"

Des obligations professionnelles qui contraignent Éric Zemmour à quitter la rédaction du quotidien national Le Figaro, où il rédigeait chaque semaine une chronique. Le journaliste a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux. "La France est à la croisée des chemins, mais elle n'a pas dit son dernier mot. Je pars à la rencontre des Français pour leur présenter mon nouveau livre. Dans le cadre de ces échanges avec les Français, je ne pourrai plus assurer ma chronique de fin de semaine dans Le Figaro", écrivait-il le 1er septembre sur Twitter.

Depuis plusieurs semaines, Éric Zemmour et son équipe s'activent dans l'ombre. Récemment, on apprenait ainsi que l'éditorialiste aurait multiplié les rendez-vous avec des chefs d’entreprise et des industriels en vue de financer sa campagne présidentielle. Il était notamment attendu à Londres, comme Emmanuel Macron avant lui en 2017.