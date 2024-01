INFO EUROPE 1 - Emmanuel Macron veut puiser dans son premier cercle de fidèles pour le remaniement

Elisabeth Borne semble plus que jamais menacée. Les rumeurs de remaniement s’intensifient et pour la remplacer, Emmanuel Macron songerait à nommer Sébastien Lecornu à Matignon. L’actuel ministre des Armées est un des hommes de confiance du président et l’un des rares à entretenir avec lui une relation personnelle. Pour autant, le secrétaire général de l’Elysée Alexis Kohler émet des réticences plaidant pour un profil moins influent et pour un Premier ministre faible.

Guémas revient à l’Elysée

Selon les informations d’Europe 1, le chef de l’Etat compte se baser sur ses fidèles pour impulser un nouvel élan. D'autres proches du locataire de l'Elysée seraient pressentis pour prendre des ministères. En cas de remaniement, le ministère de l'Economie devrait changer de patron. Mastodonte du gouvernement, Bruno Le Maire pourrait, faire ses valises et laisser son bureau de Bercy à un marcheur historique : Julien Denormandie qui s'était mis en retrait de la vie politique il y a un an et demi.

Par ailleurs, le retour d’un autre pilier de l’équipe qui avait mené Emmanuel Macron à l'Elysée en 2017 est d’ores et déjà acté. Selon une information Europe 1, l’ancienne plume du chef de l’Etat Jonathan Guémas va revenir à l’Elysée dans les jours qui viennent pour occuper le poste stratégique de conseiller spécial en charge de la communication.