Conseil des ministres reporté, remerciements d'Emmanuel Macron... Les signaux d'un remaniement imminent ?

Beaucoup de questions, peu de réponse. Voilà le sentiment général qui parcourait la sphère politique ce dimanche après les vœux prononcés par Emmanuel Macron. Une prise de parole qui n'aura pas franchement tranché l'avenir du gouvernement d'Elisabeth Borne, au centre de toutes les spéculations. Néanmoins, alors qu'un possible remaniement est dans toutes les têtes, le report du tout premier Conseil des ministres de l'année, prévu initialement mercredi, n'a fait qu'alimenter la rumeur.

Pour justifier cette annulation, l'enourage d'Emmanuel Macron explique que la rentrée étant la semaine prochaine, il était plus logique que le Conseil des ministres inaugural de l'année 2024 se tienne le 10 janvier. On évoque également un problème d'agenda, soulignant que la Première ministre, actuellement en déplacement en Guyane, ne sera de retour que mardi à Paris.

Des remerciements qui posent question

Malgré tout, ce changement de calendrier interroge et confirme, selon certains, l'imminence d'un remaniement. D'aucuns croient d'ailleurs avoir décelé un indice en faveur de ce scénario dans les vœux du chef de l'État lorsque ce dernier a adressé ses remerciements à Élisabeth Borne et à son gouvernement. "Tous ces mois passés ont donc été bien loin de l'impuissance qu'on nous prédisait. Et c'est heureux. Et je veux ici tout particulièrement en remercier la Première ministre et son gouvernement", a-t-il déclaré.

Des mots pas franchement habituels dans la bouche d'Emmanuel Macron et qui ont rapidement été interprétés, par une partie du camp présidentiel, comme une façon de dire au revoir à un gouvernement qui s'est déchiré, juste avant les fêtes, lors de l'adoption de la loi immigration. Le remaniement, certains piliers de la majorité l'ont même réclamé publiquement, à l'image de François Bayrou le 24 décembre dernier.