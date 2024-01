INFO EUROPE 1 - Jonathan Guémas (Publicis) prend la tête de la communication de l’Elysée

Selon les informations d’Europe 1, après le départ de Frédéric Michel, l’ancienne plume d’Emmanuel Macron, Jonathan Guémas va revenir à l’Elysée autour du 10 janvier pour occuper le poste de conseiller spécial en charge de la communication.

La nomination de ce normalien de 35 ans a été validée par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Jonathan Guémas est considéré comme un des hommes les plus proches du chef de l’Etat dont il a écrit les discours d’octobre 2018 à juillet 2022, avant de partir pour l’agence Publicis en accompagnant l’ancien spin doctor Clément Léonarduzzi.

Très apprécié dans le camp présidentiel

Jonathan Guémas a l’avantage d’être très apprécié dans le camp présidentiel, notamment proche de Bruno Roger-Petit "conseiller mémoire" de l'Elysée, et même au-delà jusqu’à des personnalités comme Camille Pascal, ancienne plume de Nicolas Sarkozy. Ceux qui connaissent celui qui fut repéré au départ par l'ancien ministre de l'Intérieur et maire de Lyon, Gérard Collomb, saluent son expertise des médias et sa capacité à bâtir un récit solide et cohérent. Jonathan Guémas fut notamment l’auteur des allocutions présidentielles lors de la crise du Covid, de l'hommage à Samuel Paty ou encore du discours pour la mort de Jacques Chirac.

Cette nomination témoigne plus largement de la volonté du chef de l'État de se replier sur son premier cercle de fidèles. Ainsi, selon un poids lourd de l'exécutif, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, tient actuellement la corde pour remplacer Elisabeth Borne à Matignon. Homme de confiance, loyal, il est l'un des rares à entretenir une relation personnelle avec le président. À travers ce choix, Emmanuel Macron enverrait aussi un signal fort à destination de la droite, puisque Sébastien Lecornu est issu du parti Les Républicains.