INFO EUROPE 1 - Emmanuel Macron reçoit mercredi après-midi les principaux ministres des Affaires étrangères des pays arabes

Seulement quelques heures après l’accord conclu entre Israël et le Hamas, par l’intermédiaire du Qatar, pour la libération des 50 premiers otages, Emmanuel Macron est à l’offensive diplomatique. Le chef de l’Etat organise ce mercredi après-midi une rencontre avec les principaux ministres des affaires étrangères des pays arabes, selon les informations d’Europe 1. Cette réunion se tiendra juste avant la réception de 1.000 maires à l’Elysée à l’occasion du salon des maires, qui se tient cette semaine à Paris. Elle sera suivie d’un dîner organisé par Catherine Colonna au ministère des Affaires étrangères.

Convaincre Macron de soutenir une initiative des pays arabes

Autour de la table, seront présents les ministres des Affaires étrangères d’Arabie saoudite, de Jordanie, de l’Autorité palestinienne, d’Egypte, d’Indonésie, du Nigéria et de Turquie. Le secrétaire général de la Ligue arabe fait également partie de la délégation. Le Premier ministre du Qatar, qui est aussi ministre des Affaires étrangères de son pays devait initialement venir, mais fortement mobilisé par la négociation de la libération des otages retenus par le Hamas, il ne se rendra finalement pas en France ce mercredi.

Ils seront reçus au palais de l’Elysée à 16h45, pour un échange pouvant durer jusqu’à 18h30. L’objectif de cette rencontre est évidemment de parler du conflit au Proche Orient, la situation humanitaire à Gaza et de ses conséquences dans la région. Mais aussi, d’essayer de convaincre Emmanuel Macron de soutenir une initiative des pays arabes qui sera bientôt présentée devant les Nations Unies pour réclamer un "cessez-le-feu" entre Israël et le groupe terroriste Hamas. Cette réunion intervient dans le cadre d'une tournée de ces ministres des Affaires étrangères, auprès des membres du conseil de sécurité des Nations Unies. La même délégation était auparavant à Pékin et à Moscou.