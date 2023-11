Libération d'otages à Gaza, trêve humanitaire : ce que l'on sait de l'accord entre les deux parties

Après plus de 40 jours aux mains du Hamas, 50 otages vont être libérés dans les jours à venir, à la suite d'un accord validé dans la nuit de mardi à mercredi par le Conseil de guerre de l'État hébreu. Cet accord prévoit la libération de 50 otages détenus par le Hamas en échange de la libération d'environ 150 prisonniers palestiniens retenus en Israël, principalement des femmes et des mineurs, et une trêve dans la bande de Gaza.

30 enfants libérés

Concernant les 50 otages prochainement libérés, il s'agira de 30 enfants, huit mères et 12 autres femmes. Aucun homme ni soldat des forces armées ne sera libéré pour le moment. Un point des négociations qu'a toujours refusé le Hamas.

La libération des otages se fera par étape. Entre 10 et 13 personnes pourraient ainsi être relâchées quotidiennement par le Hamas qui devrait les remettre à la Croix-Rouge avant leur transfert vers Israël. La Croix-Rouge pourra aussi rendre visite aux otages non libérés et leur fournir des médicaments. Le gouvernement israélien a également accepté la reprise des livraisons de fuel et l'entrée d'un plus grand nombre de convois humanitaires dans l'enclave palestinienne pendant toute la durée du cessez-le-feu.

La guerre se poursuivra

Pour en arriver là, il a fallu plusieurs semaines de négociations, avec notamment la médiation du Qatar, des États-Unis et de l'Égypte. Selon un responsable du gouvernement israélien, l'accord devrait entrer en vigueur jeudi matin. Un délai de 24 heures où les citoyens israéliens pourront déposer des recours contre les termes de cet accord, notamment contre la libération des prisonniers palestiniens mais il est peu probable que cela mette en péril les négociations. Au terme de cette trêve, Israël garde le cap sur ses objectifs : le Premier ministre Benyamin Netanyahu l'a redit ce mercredi matin, la guerre se poursuivra. L'objectif est bien d'éliminer le Hamas.